Онс Жабер: спонсоры отказывали мне из-за того, откуда я родом. Это несправедливо

Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала то, что вскоре впервые войдёт в топ-10 мирового рейтинга. В понедельник, 18 октября, Жабер станет девятой ракеткой мира.
«Моя мечта сбылась. Топ-10 – это только начало. Я знаю, что заслужила место там, потому что давно хорошо играю. Для человека из моей страны всё иначе, чем для людей из США, Франции или Австралии. У них есть примеры игроков из их страны, больше теннисных клубов, ещё больше турниров.
А мне спонсоры отказывали из-за того, откуда я родом. Это несправедливо. Раньше я не понимала, почему так, но сейчас уже смирилась. И я горжусь тем, какой стала, и тем, что не полагалась на других. Наверное, у всех в карьере были трудности. Я не говорю, что у меня самый тяжёлый путь. Я просто очень хотела играть, это моя мечта. И я не хотела полагаться на спонсора или кого-то, кого не волнует теннис или даже спорт в целом. Это придало мне смелости для того, чтобы бороться, достигать своих целей. И теперь я войду в топ-10», — цитирует Жабер пресс-служба WTA.
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