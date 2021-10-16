Директор женского Кубка Кремля Селиваненко: сетка турнира очень сбалансированная

Вице-президент Федерации тенниса России, а также директор женского турнира ВТБ Кубок Кремля Алексей Селиваненко высказался по поводу жеребьёвки розыгрыша турнира.

«Сетка женского турнира очень сбалансированная. Нахождение турнира сразу после Индиан-Уэллса накладывает свой отпечаток. Тяжело лететь с другого конца мира. Кто-то снимается, кто-то добавляется. Центральный матч — Халеп и Потаповой. Каждая игра будет представлять интерес. Ровная сетка, каждый день будет на что посмотреть», — передаёт слова Селиваненко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не сыграет в Москве.