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Директор женского Кубка Кремля Селиваненко: сетка турнира очень сбалансированная

Директор женского Кубка Кремля Селиваненко: сетка турнира очень сбалансированная
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Вице-президент Федерации тенниса России, а также директор женского турнира ВТБ Кубок Кремля Алексей Селиваненко высказался по поводу жеребьёвки розыгрыша турнира.

«Сетка женского турнира очень сбалансированная. Нахождение турнира сразу после Индиан-Уэллса накладывает свой отпечаток. Тяжело лететь с другого конца мира. Кто-то снимается, кто-то добавляется. Центральный матч — Халеп и Потаповой. Каждая игра будет представлять интерес. Ровная сетка, каждый день будет на что посмотреть», — передаёт слова Селиваненко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не сыграет в Москве.

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