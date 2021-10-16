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Павлюченкова: для меня с детства было мечтой выиграть Кубок Кремля

Павлюченкова: для меня с детства было мечтой выиграть Кубок Кремля
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась об участии в предстоящем в Москве турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Вернулась в Москву, атмосфера заряжает. Для меня это особый турнир, я жду его начала. Для меня было с детства мечтой выиграть его. Свой последний титул я выиграла в 2018 года, мы все стремимся к этому», — приводит слова Павлюченковой «Матч ТВ».

Напомним, Павлюченкова побеждала на Кубке Кремля в 2014 году. Последний на данный момент титул россиянка завоевала в 2018 году на турнире в Страсбурге.

Кубок Кремля пройдёт с 16 по 24 октября в Москве. Павлюченкова узнает свою первую соперницу по итогам квалификации, в которой принимают участие и несколько россиянок.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.

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