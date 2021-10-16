Селехметьева сыграет со Шнайдер за выход в основную сетку Кубка Кремля

Победительница юниорского US Open — 2019 в парном разряде российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации турнира ВТБ Кубок Кремля. В первом раунде Селехметьева, получившая уайлд-кард от организаторов, нанесла поражение Арине Родионовой из Австралии со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Селехметьева дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Родионова не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в основную сетку Кубка Кремля Селехметьева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Основная сетка турнира стартует 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября. Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не сыграет в Москве.