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Басилашвили сыграет с Норри в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Басилашвили сыграет с Норри в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале турнира он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Басилашвили сделал 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт 1. На счету Фритца 11 эйсов и 3 двойные ошибки.

В финальном матче турнира Басилашвили встретится с британцем Кевином Норри, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 октября 2021, воскресенье. 01:30 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Комментарии
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