Басилашвили сыграет с Норри в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале турнира он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Басилашвили сделал 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт 1. На счету Фритца 11 эйсов и 3 двойные ошибки.

В финальном матче турнира Басилашвили встретится с британцем Кевином Норри, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.