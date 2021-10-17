Басилашвили сыграет с Норри в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале турнира он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Басилашвили сделал 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт 1. На счету Фритца 11 эйсов и 3 двойные ошибки.
В финальном матче турнира Басилашвили встретится с британцем Кевином Норри, который в своём полуфинальном матче турнира обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.
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