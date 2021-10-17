Прошла жеребьёвка турнира в Тенерифе, где сыграют Свитолина, Зиданшек и Грачёва
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Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Тенерифе (Испания) с 18 по 24 октября.
Возглавила посев турнира седьмая ракетка мира из Украины Элина Свитолина, в первом круге соревнований она сразится с представительницей Колумбии Марией Осорио-Серрано. Второй номер посева у словенки Тамары Зиданшек, её соперницей в первом круге стала Ребекка Петерсон из Швеции.
Также высокие номера посева получили: Камила Джорджи (Италия, 4), Виктория Голубич (Швейцария,5), Чжан Шуай (Китай,6) и Клара Таусон (Дания, 7).
В основную сетку турнира попала одна россиянка – Варвара Грачёва. В первом круге Грачёва сыграет с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (3).
Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс.
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