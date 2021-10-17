«Чувствую себя лучше всех». Басилашвили – о выходе в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

36-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
«Попасть в первый финал «Мастерса» — очень важно для меня, особенно в Индиан-Уэллсе, который люди называют пятым турниром «Большого шлема». Сейчас я на вершине уровня своей игры и чувствую себя лучше всех. Игра в полуфинале не далась легко, я был напряжён. Я старался избавиться от этого и сосредоточиться на своей игре, на хорошем теннисе», — приводит слова Басилашвили пресс-служба ATP.
За титул Басилашвили поборется с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Встреча состоится в ночь на 18 октября. Отметим, что в случае победы Николоз получит $ 1 209 730.
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