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«Чувствую себя лучше всех». Басилашвили – о выходе в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

«Чувствую себя лучше всех». Басилашвили – о выходе в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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36-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинале он обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Попасть в первый финал «Мастерса» — очень важно для меня, особенно в Индиан-Уэллсе, который люди называют пятым турниром «Большого шлема». Сейчас я на вершине уровня своей игры и чувствую себя лучше всех. Игра в полуфинале не далась легко, я был напряжён. Я старался избавиться от этого и сосредоточиться на своей игре, на хорошем теннисе», — приводит слова Басилашвили пресс-служба ATP.

За титул Басилашвили поборется с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Встреча состоится в ночь на 18 октября. Отметим, что в случае победы Николоз получит $ 1 209 730.

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