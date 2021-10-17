Анастасия Павлюченкова высказалась о составе участниц Кубка Кремля

13-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова оценила состав на турнире WTA-500 — «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Павлюченкова посеяна под четвёртым номером, её соперница во втором круге определится позднее.

«Вы прекрасно знаете, что мы отталкиваемся от фамилий и от посева. Состав достаточно серьёзный, на Кубке Кремля он всегда такой, что приятно. Хороший и достойный состав. Может, не совсем удачные даты: конец года, кто-то отобрался на итоговый, кто-то – нет. Иностранцам в Москву приезжать сложнее, но Кубок Кремля — один из лучших турниров.

Я обычно играю матч за матчем. Конечно, знаю, что топ-10 недалеко, в лайв-рейтинге вроде бы была девятой. Это одна из моих целей, хотелось бы быть в топ-10. Но нужно правильно подходить к этому вопросу, думать о текущем моменте. Сейчас я на Кубке Кремля. Буду настраиваться на следующий матч, а дальше посмотрим», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции перед турниром.

Сетка женского Кубка Кремля доступна на «Чемпионате».