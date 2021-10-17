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Павлюченкова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Павлюченкова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Билли Джин Кинг
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13-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от предстоящего выступления сборной России в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт с 1 по 6 ноября в Праге (Чехия).

«Я люблю все командные мероприятия, я – командный игрок. Всегда играла на Кубке Федераций. В этом году будет новый формат – довольно интересный. Мы играем в Праге. Слава богу, не в Америке опять. Звучит пока всё комфортно, красиво и хорошо. Посмотрим, когда доберёмся туда.

По поводу новичка сборной Людмилы Самсоновой. Мы как раз пару дней назад с Дашей Касаткиной тренировались с ней втроём. Конечно, мы примем Людмилу в команду, поможем, чем можем. Мы очень дружные. Людмила показывает хороший и качественный теннис, на Уимблдоне у неё был хороший результат. Рада, что она будет с нами в команде», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции перед стартом на ВТБ Кубке Кремля.

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