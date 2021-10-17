Павлюченкова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

13-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от предстоящего выступления сборной России в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт с 1 по 6 ноября в Праге (Чехия).
«Я люблю все командные мероприятия, я – командный игрок. Всегда играла на Кубке Федераций. В этом году будет новый формат – довольно интересный. Мы играем в Праге. Слава богу, не в Америке опять. Звучит пока всё комфортно, красиво и хорошо. Посмотрим, когда доберёмся туда.
По поводу новичка сборной Людмилы Самсоновой. Мы как раз пару дней назад с Дашей Касаткиной тренировались с ней втроём. Конечно, мы примем Людмилу в команду, поможем, чем можем. Мы очень дружные. Людмила показывает хороший и качественный теннис, на Уимблдоне у неё был хороший результат. Рада, что она будет с нами в команде», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции перед стартом на ВТБ Кубке Кремля.
- 17 октября 2021
-
14:14
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:12
-
12:46
-
12:13
-
11:34
-
11:14
-
10:23
-
09:41
-
05:11
-
03:11
-
02:22
- 16 октября 2021
-
23:48
-
22:54
-
21:53
-
19:40
-
18:46
-
17:52
-
17:41
-
16:33
-
16:12
-
16:09
-
16:01
-
15:32
-
15:19
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
14:51
-
14:26
-
14:02
-
13:39
-
13:23