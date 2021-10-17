Анастасия Павлюченкова: хочется завершить сезон на сладкой ноте

13-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова подвела предварительные итоги текущего сезона. Перед Кубком Кремля в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) финалистка «Ролан Гаррос – 2021» и олимпийская чемпионка Токио в миксте с Андреем Рублёвым проиграла финалистке US Open – 2021, канадке Лейле Фернандес со счётом 7:5, 3:6, 4:6.

«Жизнь после победы в Токио не поменялась. Расстроилась из-за последнего поражения, был тяжёлый матч, борьба. Поражение немного подкосило, но это спорт. К концу года накопилась усталость, но здесь есть настроение, люблю играть в Москве.

Сезон очень крутой. Первый финал на турнире «Большого шлема» — моя мечта и нереальный успех, олимпийское золото – тоже мечта детства. Об этих двух результатах и мечтать не могла. Но хочется завершить сезон на сладкой ноте, буду делать всё возможное. На любом турнире всегда хочется выиграть. Это то, ради чего мы приезжаем на них. Стараюсь сильно вперёд не забегать. В среду или четверг у меня матч второго круга, а дальше будем смотреть. Хочется хорошо выступить и выиграть турнир», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции перед турниром.

На грядущем турнире WTA-500 ВТБ Кубок Кремля (Москва) Павлюченкова посеяна под четвёртым номером и пропускает первый раунд. Её соперница во втором круге определится позднее.