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Анжелика Кербер не выступит на Кубке Кремля

Анжелика Кербер не выступит на Кубке Кремля
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», немка Анжелика Кербер снялась с турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва) из-за болезни, сообщает пресс-служба турнира. Соревнования пройдут с 18 по 24 октября.

33-летняя Кербер была посеяна на Кубке Кремля под 6-м номером и в первом круге должна была сыграть с чешкой Катержиной Синяковой. Место Кербер в сетке займёт представительница Эстонии Анетт Контавейт, которая получила 9-й номер посева. В свою очередь, место Контавейт достанется лаки-лузеру.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

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