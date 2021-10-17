Дарья Касаткина опубликовала забавный пост в «Инстаграме» о своём пребывании в Москве

30-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина опубликовала забавный пост в «Инстаграме» о своём пребывании в Москве.

Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

«Один день из моего приезда в Москву и реакция Карлоса (Карлос Мартинес – личный тренер Касаткиной. – Прим. «Чемпионата») на всё это», — подписала фотографии Касаткина.

На грядущем турнире WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва) Касаткина в первом круге сыграет с представительницей Украины Ангелиной Калининой. Касаткина является победительницей Кубка Кремля 2018 года. Тогда в финале она в трёх сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Призовой фонд Кубка Кремля 2021 года составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.