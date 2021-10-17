Селехметьева вышла в основную сетку Кубка Кремля, обыграв Шнайдер

Победительница юниорского US Open — 2019 в парном разряде, российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финале квалификации Селехметьева одолела соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Селехметьева не подала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Шнайдер ни разу не подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и использовала три брейк-пойнта.



Напомним, победительница юниорского Уимблдона 2021 года в парном разряде Шнайдер, как и Селехметьева, получила уайлд-кард от организаторов в квалификацию московского турнира.

Селехметьева стала второй россиянкой, вышедшей в основную сетку Кубка Кремля из квалификации. Ранее подобного успеха добилась Анна Калинская.