Отстранённая после положительного допинг-теста теннисистка Мишина объяснила, что произошло

Российская теннисистка Дарья Мишина, которая с 16 октября временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, объяснила, что с ней произошло.



Напомним, положительную допинг-пробу 28-летняя теннисистка сдала на турнире в Алма-Ате 25 августа. В образце мочи Мишиной обнаружен экзогенный тестостерон, который входит в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



Мишина сообщила, что после менингита, перенесённого в 2012 году, в её организме произошли нарушения в системе синтеза и утилизации стероидных гормонов, в частности, тестостерона. Тестостерона в её организме стало вырабатываться больше, что приводило к погрешностям в лабораторных исследованиях, однако теннисистка продолжила карьеру. Ситуация изменилась в худшую сторону в 2021 году, когда Мишина переболела коронавирусом.

«После перенесённой коронавирусной инфекции в июне-июле этого года у меня ухудшилось здоровье. Я просто зачахла, а так называемый синдром постковидной астенизации, наоборот, пылал ярким пламенем. Больше всего ударило по хроническим заболеваниям, в частности, привело к обострению проблем с гипофизом.

Я была в состоянии полной физической и психологической апатии: на носу были игры, а тут даже с кровати встать трудно, не то что в теннис играть. Мой врач-куратор в течение нескольких дней с помощью капельниц и инъекций поставил меня на ноги и вернул уверенность в своих силах.

При этом по результатам анализов, в связи с отклонениями по ряду показателей, мне были выписаны препараты, не увеличивающие, а наоборот, подавляющие избыточную выработку стероидных гормонов.

Я даже не смогла толком приступить к тренировкам, как буквально сразу же вышла на игры. Но уверенность в себе вернулась, и морально я была готова играть. И тут, как гром среди ясного неба, — меня обвиняют в употреблении допинга!» — написала Мишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Мишиной в «Инстаграме».

Мишина также сообщила, что может предоставить список всех препаратов, которые принимала, но экзогенного тестостерона среди них нет. Спортсменка просит её поддержать и не лишать теннисной мечты.