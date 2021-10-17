Саккари написала пост о Кубке Кремля по-русски. Хачанов и Павлюченкова отреагировали

Греческая теннисистка Мария Саккари, которая получила третий номер посева на турнире «ВТБ Кубок Кремля», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки на московских кортах и подписала по-русски: «Рада снова оказаться здесь – в России на Кубке Кремля».

Видео можно посмотреть на странице Марии Саккари в «Инстаграме».

Публикацию не обошли вниманием российские участники Кубка Кремля, ответившие Марии по-английски.

«У тебя потрясающий русский», — написала в комментариях Анастасия Павлюченкова. «Открою тебе маленький секрет», — ответила россиянке Саккари.

«Наверняка Google-переводчик. Но здорово!» — предположил Карен Хачанов. «Ха-ха, мой источник лучше, чем Google-переводчик», — парировала Мария.