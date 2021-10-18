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Норри победил Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Норри победил Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе. В финале он одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили — 3:6, 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Норри сделал 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнта. На счету Басилашвили 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Прошлым победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.

Напомним, победительницей женского одиночного разряда стала испанка Паула Бадоса, которая в финале турнира обыграла белоруску Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 октября 2021, понедельник. 02:50 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 1
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Комментарии
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