Норри победил Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе. В финале он одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили — 3:6, 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Норри сделал 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнта. На счету Басилашвили 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Прошлым победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.
Напомним, победительницей женского одиночного разряда стала испанка Паула Бадоса, которая в финале турнира обыграла белоруску Викторию Азаренко.
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