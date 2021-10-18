Мугуруса: я очень мотивирована на победу в Кубке Кремля

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от предстоящего турнира «Кубок Кремля».
«Прежде всего, хочется сказать, что я с большим воодушевлением приехала в Москву для участия в этом турнире. Это новый стадион, я знаю, и мне сложно сравнивать с предыдущими, потому что я в первый раз участвую в этом турнире. Сегодня мой первый день. До сих пор мне все очень нравится. Я недавно прилетела с турнира, который проходил в Индиан-Уэллсе, тем не менее, я очень довольна тем, что видела здесь до сих пор. Мне посчастливилось провести пару тренировок, чтобы привыкнуть к покрытию, к климату в Москве и часовому поясу в том числе.
Я очень мотивирована на победу. Я много раз предпринимала попытки принять участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», до сих пор не получалось, но, наконец, у меня появилась возможность здесь сыграть. Это будет последний рывок под конец сезона. Мой тренер Кончита побеждала на Кубке Кремля в 90-х годах? Вау, я не знала этого. По правде говоря, она очень скромный человек и не любит говорить о своих успехах. Но раз уж я узнала об этом, то сегодня вечером обязательно поговорю с ней на эту тему», – цитирует Мугурсу пресс-служба турнира.
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