Андрей Рублёв опустился на шестую строчку в рейтинге ATP, Роджер Федерер покинул топ-10

В обновлённом рейтинге ATP от 18 октября российский теннисист Андрей Рублёв опустился на шестую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на 11-ю. Норвежец Каспер Рууд стал девятой ракеткой мира, поляк Хуберт Хуркач — 10-й.
Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.
Рейтинг АТР. 18 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7995.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6930.
5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5560.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4858.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815.
9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.
11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3285.
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22 (23). Аслан Карацев (Россия) — 2154...
31 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1718.
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