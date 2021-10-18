Андрей Рублёв опустился на шестую строчку в рейтинге ATP, Роджер Федерер покинул топ-10

В обновлённом рейтинге ATP от 18 октября российский теннисист Андрей Рублёв опустился на шестую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на 11-ю. Норвежец Каспер Рууд стал девятой ракеткой мира, поляк Хуберт Хуркач — 10-й.

Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 18 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 430.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7995.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6930.

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5560.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4858.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815.

9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.

10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.

11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3285.

...

22 (23). Аслан Карацев (Россия) — 2154...

31 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1718.