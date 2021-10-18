Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэмерон Норри поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян

Кэмерон Норри поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян
Комментарии

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 октября норвежец Каспер Рууд поднялся на седьмую строчку, британец Кэмерон Норри — на 10-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Чемпионская гонка ATP. 18 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5650.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5095.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4165.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4000.
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3015.
8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.
10 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2795.

13 (12). Аслан Карацев (Россия) — 2030...
28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1240.

Карацев и Рублёв дошли до финала в Индиан-Уэллсе и теперь спешат на Кубок Кремля Карацев и Рублёв дошли до финала в Индиан-Уэллсе и теперь спешат на Кубок Кремля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021