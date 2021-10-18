Кэмерон Норри поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 октября норвежец Каспер Рууд поднялся на седьмую строчку, британец Кэмерон Норри — на 10-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Чемпионская гонка ATP. 18 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5650.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5095.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4165.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4000.

7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3015.

8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.

10 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2795.

…

13 (12). Аслан Карацев (Россия) — 2030...

28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1240.