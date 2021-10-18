Кэмерон Норри поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — двое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 18 октября норвежец Каспер Рууд поднялся на седьмую строчку, британец Кэмерон Норри — на 10-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 18 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5650.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5095.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4165.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4000.
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3015.
8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.
10 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2795.
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13 (12). Аслан Карацев (Россия) — 2030...
28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1240.
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