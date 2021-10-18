Гарбинье Мугуруса назвала партнёра мечты в парном разряде

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в преддверии ВТБ Кубка Кремля рассказала о самых запоминающихся матчах в карьере, а также о том, с кем хотела бы сыграть в парном разряде.

«Самые запоминающиеся матчи в карьере — это, безусловно, финалы турниров «Большого шлема». Это матчи, о которых ты помнишь всё, начиная от соперника и места проведения и заканчивая счётом. Это самые большие матчи для каждого теннисиста.

Партнёр мечты для парного разряда? Я думаю, было бы весело сыграть с моим тренером, Кончитой Мартинес. Мне кажется, у нас получился бы хороший микс стилей. Что касается смешанных пар, то, конечно, я бы выбрала игру с Рафаэлем Надалем«, — приводит слова Мугурусы официальный сайт Кубка Кремля.