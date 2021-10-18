Самсонова уступила Томлянович в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила австралийке Айле Томлянович в первом круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За весь матч россиянка выполнила 6 подач навылет и совершила 4 двойные ошибки, реализовав 1 брейк-пойнт из 2. На счету Томлянович 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В следующем круге представительница Австралии сыграет с Ариной Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире. Турнир стартовал сегодня, 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября.