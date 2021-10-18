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Самсонова уступила Томлянович в первом круге Кубка Кремля

Самсонова уступила Томлянович в первом круге Кубка Кремля
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила австралийке Айле Томлянович в первом круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За весь матч россиянка выполнила 6 подач навылет и совершила 4 двойные ошибки, реализовав 1 брейк-пойнт из 2. На счету Томлянович 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В следующем круге представительница Австралии сыграет с Ариной Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире. Турнир стартовал сегодня, 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
18 октября 2021, понедельник. 11:05 МСК
Людмила Самсонова
42
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Айла Томлянович
43
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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