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Елена Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона

Елена Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона
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Российская теннисистка Елена Веснина объявила о том, что больше не сыграет на турнирах в этом году.

«Турнирный год 2021 для меня завершён.

Друзья, многие спрашивали про мой календарь на этот год. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира ВТБ Кубок Кремля, травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире.

Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным. Сказать, что я была удивлена тем, как у меня получится вернуться после рождения Лизы, ничего не сказать. Было сложно сделать этот шаг, но оно того стоило. Поэтому пока беру необходимую паузу для перезагрузки, для времени с самыми близкими для новых проектов, восстанавливаюсь и снова в бой. Спасибо, мои дорогие, за поддержку и всю любовь, что вы дарите», — написала Веснина в своём «инстаграме».

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