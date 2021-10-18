Елена Веснина снялась с Кубка Кремля и объявила о завершении сезона

Российская теннисистка Елена Веснина объявила о том, что больше не сыграет на турнирах в этом году.
«Турнирный год 2021 для меня завершён.
Друзья, многие спрашивали про мой календарь на этот год. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира ВТБ Кубок Кремля, травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире.
Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным. Сказать, что я была удивлена тем, как у меня получится вернуться после рождения Лизы, ничего не сказать. Было сложно сделать этот шаг, но оно того стоило. Поэтому пока беру необходимую паузу для перезагрузки, для времени с самыми близкими для новых проектов, восстанавливаюсь и снова в бой. Спасибо, мои дорогие, за поддержку и всю любовь, что вы дарите», — написала Веснина в своём «инстаграме».
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