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Анна Калинская обыграла Даяну Ястремскую в первом круге Кубка Кремля

Анна Калинская обыграла Даяну Ястремскую в первом круге Кубка Кремля
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую в первом круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час минут. На счету Ястремской 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Калинская сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге российская теннисистка сыграет с Марией Саккари из Греции.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире. Турнир стартовал сегодня, 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
18 октября 2021, понедельник. 12:55 МСК
Даяна Ястремская
76
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Анна Калинская
125
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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