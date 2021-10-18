Анна Калинская обыграла Даяну Ястремскую в первом круге Кубка Кремля
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую в первом круге ВТБ Кубка Кремля со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час минут. На счету Ястремской 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Калинская сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.
В следующем круге российская теннисистка сыграет с Марией Саккари из Греции.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире. Турнир стартовал сегодня, 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октября.
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