Калинская прокомментировала победу над Ястремской в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля». Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу россиянки.

«Матч получился тяжёлым. В первом сете я проигрывала, но потом повела на тай-брейке. Во втором — наоборот, выигрывала. Даяна очень хорошо играла, когда начинала уступать, она очень агрессивный игрок, так что мне надо было настроиться», — сказала Калинская на послематчевой пресс-конференции.

Также Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Греции Марией Саккари во втором круге Кубка Кремля.

«Я рада, как играла предыдущую неделю. Хочется просто наслаждаться игрой. С топами играть всегда интересно, так что буду стараться», — сказала Анна.