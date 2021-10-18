Калинская прокомментировала победу над Ястремской в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля». Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу россиянки.
«Матч получился тяжёлым. В первом сете я проигрывала, но потом повела на тай-брейке. Во втором — наоборот, выигрывала. Даяна очень хорошо играла, когда начинала уступать, она очень агрессивный игрок, так что мне надо было настроиться», — сказала Калинская на послематчевой пресс-конференции.
Также Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Греции Марией Саккари во втором круге Кубка Кремля.
«Я рада, как играла предыдущую неделю. Хочется просто наслаждаться игрой. С топами играть всегда интересно, так что буду стараться», — сказала Анна.
- 18 октября 2021
-
19:08
-
18:55
-
18:47
-
18:30
-
15:08
-
15:04
-
14:25
-
12:40
-
12:29
-
11:50
-
11:25
-
10:51
-
10:24
-
09:58
-
09:17
-
08:35
-
08:30
-
08:22
-
08:16
-
07:31
-
06:42
-
05:40
-
04:53
-
04:06
-
03:41
-
02:18
- 17 октября 2021
-
23:51
-
23:18
-
22:06
-
21:25
-
20:05
-
17:31
-
16:10
-
15:40
-
15:31