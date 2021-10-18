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Арина Соболенко отклонилась от ответа на вопрос о вакцинации игроков для Australian Open

Арина Соболенко отклонилась от ответа на вопрос о вакцинации игроков для Australian Open
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась ожиданиями от выступления на турнире WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля». Соболенко посеяна под первым номером и во втором круге сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

«Настрой как всегда боевой. После ковида мне непросто, но и не так тяжело, как я ожидала. Рада быть здесь. Жду не дождусь первого матча. Мне очень всё нравится на Кубке Кремля в этом году. Не помню, когда играла здесь в последний раз. Может 3-4 года назад. Тогда было темно, не очень комфортно. В этот раз приятно удивлена. Нравится освещение, корты, стадион», — сказала Соболенко на предтурнирной пресс-конференции.

Также Соболенко попросили высказаться о том, что на Australian Open могут допустить только вакцинированных игроков. «Должны ли игроки вакцинироваться?» — спросили Арину.

«Можно я пропущу этот вопрос?» — сказала Соболенко.

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