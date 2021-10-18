Андрей Рублёв прокомментировал вылет из топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал вылет из топ-5 мирового рейтинга ATP.

«Я не тот игрок, который находится в топ-10 долгое время. Это мой первый год. От этого много давления, это нормально. Ты не можешь показывать свою лучшую игру на протяжении нескольких турниров и 11 месяцев. Есть несколько игроков, которые готовы всегда показывать высокий уровень игры: Медведев, например. Иногда я показываю очень сильный результат, а иногда вылетаю рано. Но я смог находиться в десятке, квалифицировался в Турин. Я доволен всем этим, но мне есть в чем прибавлять, есть что улучшать.

Самое важное – гонка. Это и есть рейтинг по окончанию года. В том году я выиграл Питер и Вену в две недели, а это было высшей категории. Сейчас Питер сгорел. Возможно, из-за этого Надаль меня и обогнал. Повторюсь, главное, что я попал на итоговый турнир, и что я выше в гонке», — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту на ВТБ Кубке Кремля.

Ранее Рублёв неожиданно не сумел выйти в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в трёх сетах уступив американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

«Мы с Полом играли много раз, много матчей было сложных. В моём случае нужно чуть больше играть первым номером. В последнем матче я играл не так агрессивно и это давало ему инициативу. В важных моментах он был лучше меня», — высказался о поражении Рублёв.