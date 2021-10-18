Андрей Рублёв ответил, будет ли прививаться ради участия в Australian Open

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал информацию о том, что на грядущий Открытый чемпионат Австралии могут не допустить теннисистов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

«Сейчас ситуация с Австралией такая, что, если игроки хотят участвовать без карантина, они должны быть привитыми. Австралийцы идут на уступки, они подтверждают многие вакцины, может быть, я ошибаюсь. Врать не хочу, поэтому без уточнений. Если ты без вакцины – сиди в номере и не выходи. Просто две недели без турниров и выходить на Австралию. Такой вариант никому не подходит многие будут прививаться, а те, кто не хотят – пропустят Австралию. В моём случае, я буду прививаться», — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту турнира ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля».