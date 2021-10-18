Андрей Рублёв ответил, будет ли прививаться ради участия в Australian Open

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал информацию о том, что на грядущий Открытый чемпионат Австралии могут не допустить теннисистов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.
«Сейчас ситуация с Австралией такая, что, если игроки хотят участвовать без карантина, они должны быть привитыми. Австралийцы идут на уступки, они подтверждают многие вакцины, может быть, я ошибаюсь. Врать не хочу, поэтому без уточнений. Если ты без вакцины – сиди в номере и не выходи. Просто две недели без турниров и выходить на Австралию. Такой вариант никому не подходит многие будут прививаться, а те, кто не хотят – пропустят Австралию. В моём случае, я буду прививаться», — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту турнира ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля».
- 18 октября 2021
-
19:42
-
19:08
-
18:55
-
18:47
-
18:30
-
15:08
-
15:04
-
14:25
-
12:40
-
12:29
-
11:50
-
11:25
-
10:51
-
10:24
-
09:58
-
09:17
-
08:35
-
08:30
-
08:22
-
08:16
-
07:31
-
06:42
-
05:40
-
04:53
-
04:06
-
03:41
-
02:18
- 17 октября 2021
-
23:51
-
23:18
-
22:06
-
21:25
-
20:05
-
17:31
-
16:10
-
15:40