Соболенко: в следующем полуфинале ТБШ у меня точно будет меньше нервов и глупых ошибок
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о борьбе с волнением, которое часто возникает у неё на турнирах «Большого шлема». В текущем сезоне она дважды играла в полуфиналах мэйджоров: на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. Обе встречи белоруска проиграла.
«Я достаточно долго работаю с психологом. По сравнению с тем, что было года четыре назад, я заметно прибавила в ментальном плане. Всё приобретается с опытом. Ни один психолог не сможет проработать все ситуации. Думаю, что в следующем полуфинале турнира «Большого шлема» у меня точно будет меньше нервов и меньше глупых ошибок», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля».
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