Касаткина расстраивалась после поражения, Калинская уверенно побеждала. Фото Кубка Кремля

18 октября в Москве на кортах стадиона «Лужники» состоялись матчи первого круга Кубка Кремля.
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В следующем круге российская теннисистка сыграет с Марией Саккари из Греции.
Кроме того, хорватский теннисист Марин Чилич выбил из турнира представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. Матч завершился со счётом 6:7, 6:1, 6:1.
В другой встрече 28-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира. В стартовом для себя матче Касаткина неожиданно проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Лучшие кадры с Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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