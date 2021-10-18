Касаткина расстраивалась после поражения, Калинская уверенно побеждала. Фото Кубка Кремля

18 октября в Москве на кортах стадиона «Лужники» состоялись матчи первого круга Кубка Кремля.

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В следующем круге российская теннисистка сыграет с Марией Саккари из Греции.

Кроме того, хорватский теннисист Марин Чилич выбил из турнира представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. Матч завершился со счётом 6:7, 6:1, 6:1.

В другой встрече 28-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться во второй круг турнира. В стартовом для себя матче Касаткина неожиданно проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Лучшие кадры с Кубка Кремля — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.