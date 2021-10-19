Джокович раскритиковал СМИ за освещение его позиции по вакцинации от коронавируса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович критически высказался о публикациях СМИ по поводу его позиции о вакцинации от коронавируса.

«СМИ много размышляют по этому поводу, меня это очень огорчает, они делают свои предположения, основываясь на том, что я сказал год назад. В обществе сейчас царит разлад между теми, кто вакцинирован и кто нет, это не только в спорте. Это ужасно. Дискриминировать за то, что каждый вправе решать за себя, как ему лучше. Это… Я разочарован обществом и тем, как СМИ оказывают из-за этого давление на людей. Слишком много двусмысленности, слишком много информации, которая не соответствует действительности.

Слишком много людей сейчас позволяют себе осуждать человека за его выбор. Что бы вы не ответили, они будут ругать вас. СМИ стали, у меня нет слов, чтоб это описать. Они сеют страх и панику среди людей, я не хочу принимать участия в этом. Я чувствую, что все они настроены враждебно. Не хочу давать им повод писать что-то обо мне. Теперь кто-то из ваших редакторов может взять мои слова и раздуть из них скандал», — цитирует Джоковича Blic Online.