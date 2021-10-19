Бывший российский теннисист Михаил Южный выпустит автобиографию под названием «Точка опоры». Выход книги запланирован на 16 ноября. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Евгений Федяков.
«Друзья! Есть новость. На днях издательством «Бомбора» отправлена в типографию автобиография Михаила Южного, который доверил мне её литературную запись», – написал журналист в соцсети.
«Один из лучших российских теннисистов Михаил Южный — спортсмен с не самой простой судьбой и особенной биографией. В 2002 году в Париже, будучи в сборной России запасным, он первым за всю историю Кубка Дэвиса вырвал победу в решающей встрече финального матча после того, как проиграл первые две партии. Обладатель 10 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде вспоминает свои яркие взлеты и откровенно анализирует обидные ошибки, даёт характеристики знаменитым соперникам, рассказывает об интересных людях, которые помогали ему на протяжении карьеры», – говорится в описании к автобиографии.
Южный – чемпион 10 одиночных и 9 парных турниров ATP, двукратный победитель Кубка Дэвиса и двукратный полуфиналист US Open. В настоящее время Южный тренирует канадского теннисистка Дениса Шаповалова.
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