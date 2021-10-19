Украинка Калинина прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в 1-м круге Кубка Кремля

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира ВТБ Кубок Кремля. Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Мне кажется, что сегодня был классный матч. Я не думала о результате, потому что Касаткина сейчас один из самых топовых игроков вообще в мире. Поэтому главное было хорошо сыграть и не думать о счёте», — приводит слова Калининой пресс-служба турнира.

В следующем раунде Калинина встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 5).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.