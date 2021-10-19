Кэмерон Норри сравнил свою победу в Индиан-Уэллсе с победой Эммы Радукану на US Open

Британский теннисист Кэмерон Норри высказался по поводу своей соотечественницы Эммы Радукану, которая стала победителем предыдущего розыгрыша US Open в возрасте 18 лет.
«То, что Эмма сделала в Нью-Йорке, было удивительно и невероятно для британского тенниса и определённо вдохновит молодых девочек и мальчиков взять ракетки и начать играть в теннис. Это просто показывает всем тем девочкам, которые находятся не на самых лучших позициях, Харриет Дарт (134-й номер мирового рейтинга) и Джоди Берридж (222-й номер мирового рейтинга), что они могут пройти квалификацию и выйти на высокий уровень.
То, что сделала Эмма, было очень впечатляющим, она вдохновила меня своим выступлением. В это просто было сложно поверить. Даже не знаю, что более правдоподобно — её победа на US Open или моя победа в Индиан-Уэллсе? Наверное, 50 на 50», — приводит слова Норри The Telegraph.
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