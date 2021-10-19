«Этот малыш не мог дождаться встречи с семьёй». Иснер объявил о рождении третьего ребёнка

Американский теннисист Джон Иснер в своём «инстаграме» рассказал, что в третий раз стал отцом.

«На 2,5 недели раньше срока — этот малыш просто не мог дождаться встречи со своей семьёй. Добро пожаловать, Джеймс «Мак» МакКинли Иснер. Я не знаю, как ты это делаешь, Мэдисон, но это просто невероятно. У наших детей самая лучшая мама на свете!» — написал Иснер под постом.

Публикация доступна в «инстаграме» Джона Иснера.

Ранее сообщалось, что теннисист покинул турнир в Индиан-Уэллсе, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребёнка.

В третьем круге турнира Иснер должен был встретиться с представителем Италии Янником Синнером. Ранее Иснер одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 6:3, 6:4. Кроме того, американец отказался от участия в соревнованиях и в парном разряде.



Отметим, у 36-летнего теннисиста есть 3-летняя дочь Хантер Грэйс и сын Джон Хоббс, которому 20 октября исполнится 2 года.