«Этот малыш не мог дождаться встречи с семьёй». Иснер объявил о рождении третьего ребёнка

Американский теннисист Джон Иснер в своём «инстаграме» рассказал, что в третий раз стал отцом.
«На 2,5 недели раньше срока — этот малыш просто не мог дождаться встречи со своей семьёй. Добро пожаловать, Джеймс «Мак» МакКинли Иснер. Я не знаю, как ты это делаешь, Мэдисон, но это просто невероятно. У наших детей самая лучшая мама на свете!» — написал Иснер под постом.
Публикация доступна в «инстаграме» Джона Иснера.
Ранее сообщалось, что теннисист покинул турнир в Индиан-Уэллсе, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребёнка.
В третьем круге турнира Иснер должен был встретиться с представителем Италии Янником Синнером. Ранее Иснер одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 6:3, 6:4. Кроме того, американец отказался от участия в соревнованиях и в парном разряде.
Отметим, у 36-летнего теннисиста есть 3-летняя дочь Хантер Грэйс и сын Джон Хоббс, которому 20 октября исполнится 2 года.
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