Ник Кирьос назвал двух самых сложных соперников. Это не представители «Большой тройки»
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какие из соперников были для него самыми сложными. Об этом сообщает Daily Express, ссылаясь на «сториз» спортсмена в «Инстаграме».
По словам Кирьоса, труднее всего ему приходилось не против кого-то из «Большой тройки», которую составляют швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, а против трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея и финалиста Открытого чемпионата США 2014 года Кея Нисикори.
Кирьос шесть раз играл с Марреем, одержав в этих встречах лишь одну победу. Нисикори же победил его во всех четырёх личных встречах. Что же касается Джоковича, то Ник дважды выходил на корт с ним, одержав при этом две победы.
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