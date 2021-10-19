Ник Кирьос назвал двух самых сложных соперников. Это не представители «Большой тройки»

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какие из соперников были для него самыми сложными. Об этом сообщает Daily Express, ссылаясь на «сториз» спортсмена в «Инстаграме».

По словам Кирьоса, труднее всего ему приходилось не против кого-то из «Большой тройки», которую составляют швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, а против трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея и финалиста Открытого чемпионата США 2014 года Кея Нисикори.

Кирьос шесть раз играл с Марреем, одержав в этих встречах лишь одну победу. Нисикори же победил его во всех четырёх личных встречах. Что же касается Джоковича, то Ник дважды выходил на корт с ним, одержав при этом две победы.