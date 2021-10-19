Роддик: Жабер становится одной из моих любимых теннисисток, её постоянно все обнимают

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик дал комментарий по поводу тунисской теннисистки Онс Жабер.

«Онс Жабер быстро становится одной из моих любимых теннисисток в мире, она просто потрясающая, и, возможно, она самый обнимаемый игрок в туре. Каждый раз, когда она пожимает руку, люди обнимают её. Должно быть, она ещё и потрясающий человек», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

Напомним, Онс Жабер стала первой арабской теннисисткой, которой удалось попасть в топ-10 мирового рейтинга. Сейчас она занимает восьмую строчку.

На прошедшем турнире в Индиан-Уэллсе 27-летняя теннисистка дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю соревнований Пауле Бадосе из Испании со счётом 3:6, 3:6.