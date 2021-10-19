Роман Сафиуллин проиграл Адриану Маннарино в первом круге Кубка Кремля

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил в первом круге Кубка Кремля представителю Франции Адриану Маннарино со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За всю игру россиянин выполнил 11 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Маннарино 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка при 6 брейк-пойнтах.

В следующем круге француз встретится с ещё одним россиянином Андреем Рублёвым, который является действующим победителем соревнований. Примечательно, что в финальной встрече того розыгрыша россиянин встречался как раз с Маннарино. Матч завершился убедительной победой 6-й ракетки мира со счётом 6:4, 6:0. Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля составил более $ 697 тыс.