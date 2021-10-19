Ник Кирьос рассказал, как поступил бы, застряв с Джоковичем на необитаемом острове

Австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», рассказал, что было бы, если бы он застрял на необитаемом острове с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Один из подписчиков спросил Кирьоса, что бы он сделал в таком случае.

«Сыграл бы в прятки», — ответил австралийский спортсмен.

Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/

Ник Кирьос и Новак Джокович провели два матча, в обеих встречах сильнее оказался представитель Австралии.

26-летний Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат Австралии — 2015), победитель шести турниров ATP (из них пять в одиночном разряде). Бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.