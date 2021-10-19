Ник Кирьос рассказал, как поступил бы, застряв с Джоковичем на необитаемом острове

Австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», рассказал, что было бы, если бы он застрял на необитаемом острове с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Один из подписчиков спросил Кирьоса, что бы он сделал в таком случае.
«Сыграл бы в прятки», — ответил австралийский спортсмен.
Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/
Ник Кирьос и Новак Джокович провели два матча, в обеих встречах сильнее оказался представитель Австралии.
26-летний Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат Австралии — 2015), победитель шести турниров ATP (из них пять в одиночном разряде). Бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
- 19 октября 2021
-
13:43
-
13:12
-
13:07
-
12:23
-
11:22
-
09:57
-
09:40
-
09:28
-
09:15
-
05:40
-
00:17
-
00:05
- 18 октября 2021
-
22:23
-
22:02
-
21:44
-
19:42
-
19:08
-
18:55
-
18:47
-
18:30
-
15:08
-
15:04
-
14:25
-
12:40
-
12:29
-
11:50
-
11:25
-
10:51
-
10:24
-
09:58
-
09:17
-
08:35
-
08:30
-
08:22
-
08:16