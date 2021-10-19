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Ник Кирьос назвал знаменитую актрису, которая ему нравится

Ник Кирьос назвал знаменитую актрису, которая ему нравится
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», ответил на вопрос, кто из знаменитостей женского пола ему нравится.

«Энн Хэтэуэй», — написал он.

Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/

Посмотреть, как выглядит Энн Хэтэуэй, можно в её «инстаграме».

38-летняя Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица, обладательница премий «Эмми» (2010, за лучшее озвучивание), «Золотой глобус» (2013), Премии Гильдии киноактёров США (2013), «BAFTA» (2013) и «Оскар» (2013) за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Отверженные».

26-летний Кирьос — четвертьфиналист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат Австралии-2015), победитель шести турниров ATP (из них пять в одиночном разряде). Бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Шоумен и бунтарь. Подача между ног, твинеры и другие нестандартные удары Ника Кирьоса Шоумен и бунтарь. Подача между ног, твинеры и другие нестандартные удары Ника Кирьоса
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