Рублёв сыграет с Маннарино во 2-м круге Кубка Кремля. Это повторение предыдущего финала

Стал известен соперник россиянина Андрея Рублёва по второму кругу ВТБ Кубка Кремля. Им станет француз Адриан Маннарино, который сегодня обыграл другого представителя России Романа Сафиуллина в первом круге соревнований со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Этот матч станет повторением финала предыдущего розыгрыша, когда теннисисты уже встречались между собой. В той встрече сильнее оказался Рублёв со счётом 6:4, 6:0.

Примечательно, что в 2018-м Маннарино также выходил в финал турнира. Тогда его соперником был россиянин Карен Хачанов, который одержал победу со счётом 6:2, 6:2.

Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Напомним, параллельно с мужскими соревнованиями проходит и женский турнир.