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Рублёв сыграет с Маннарино во 2-м круге Кубка Кремля. Это повторение предыдущего финала

Рублёв сыграет с Маннарино во 2-м круге Кубка Кремля. Это повторение предыдущего финала
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Стал известен соперник россиянина Андрея Рублёва по второму кругу ВТБ Кубка Кремля. Им станет француз Адриан Маннарино, который сегодня обыграл другого представителя России Романа Сафиуллина в первом круге соревнований со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Этот матч станет повторением финала предыдущего розыгрыша, когда теннисисты уже встречались между собой. В той встрече сильнее оказался Рублёв со счётом 6:4, 6:0.

Примечательно, что в 2018-м Маннарино также выходил в финал турнира. Тогда его соперником был россиянин Карен Хачанов, который одержал победу со счётом 6:2, 6:2.

Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля составил более $ 697 тыс. Напомним, параллельно с мужскими соревнованиями проходит и женский турнир.

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