Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Илья Марченко обыграл Александра Бублика в первом круге Кубка Кремля

Илья Марченко обыграл Александра Бублика в первом круге Кубка Кремля
Комментарии

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля после победы в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За весь матч Марченко сделал 6 подач навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Бублик выполнил 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и не реализовал 2 брейк-пойнта.

В следующем матче Марченко встретится с Джоном Миллманом из Австралии.

Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

Кубок Кремля (м). 1-й круг
19 октября 2021, вторник. 14:00 МСК
Александр Бублик
35
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Илья Марченко
164
Украина
Илья Марченко
И. Марченко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021