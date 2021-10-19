Илья Марченко обыграл Александра Бублика в первом круге Кубка Кремля
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Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля после победы в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За весь матч Марченко сделал 6 подач навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Бублик выполнил 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и не реализовал 2 брейк-пойнта.
В следующем матче Марченко встретится с Джоном Миллманом из Австралии.
Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд ВТБ Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.
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