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Вердаско — о Надале: Рафа из тех теннисистов, про которых говорят «один на миллиард»

Вердаско — о Надале: Рафа из тех теннисистов, про которых говорят «один на миллиард»
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Испанский теннисист Фернандо Вердаско комплиментарно высказался в адрес звёздного соотечественника Рафаэля Надаля.

«Сколько раз Рафа выиграл «Ролан Гаррос»? 1000? Самый тяжёлый турнир в мире — как в физическом плане, так и в моральном. И он доминирует на нём. Впрочем, вы можете взглянуть на историю тенниса и понять, что для испанцев «РГ» никогда не был большой проблемой.

Противостояние с Федерером? Думаю, Рафа выигрывал бы Роджера так же часто, даже будучи правшой. Было бы достаточно его телосложения и ментальной силы.

Техника? Ну да, все говорят что Федерер — самый элегантный теннисист в истории и да, Рафа играет не так красиво. Но вспомните моменты, когда Рафа в тяжелейший момент игры выдаёт какой-то бешеный выбивающий косой удар. Это разве не красота? Ошеломляющая красота. Да, Надаль действительно из тех игроков, про которых говорят «один на миллиард»», — цитирует Вердаско Tennis World USA.

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