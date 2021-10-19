Вердаско — о Надале: Рафа из тех теннисистов, про которых говорят «один на миллиард»

Испанский теннисист Фернандо Вердаско комплиментарно высказался в адрес звёздного соотечественника Рафаэля Надаля.
«Сколько раз Рафа выиграл «Ролан Гаррос»? 1000? Самый тяжёлый турнир в мире — как в физическом плане, так и в моральном. И он доминирует на нём. Впрочем, вы можете взглянуть на историю тенниса и понять, что для испанцев «РГ» никогда не был большой проблемой.
Противостояние с Федерером? Думаю, Рафа выигрывал бы Роджера так же часто, даже будучи правшой. Было бы достаточно его телосложения и ментальной силы.
Техника? Ну да, все говорят что Федерер — самый элегантный теннисист в истории и да, Рафа играет не так красиво. Но вспомните моменты, когда Рафа в тяжелейший момент игры выдаёт какой-то бешеный выбивающий косой удар. Это разве не красота? Ошеломляющая красота. Да, Надаль действительно из тех игроков, про которых говорят «один на миллиард»», — цитирует Вердаско Tennis World USA.
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