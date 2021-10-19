Александрова — о травме Жабер в их матче Кубка Кремля: ей было трудно и это было ожидаемо

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Туниса Онс Жабер. Матч первого круга «ВТБ Кубок Кремля» продлился всего 37 минут — туниска снялась с игры при счёте 1:6, 0:1.



«С первых геймов было видно, что она хуже двигалась, ей было трудно. Это можно понять, ведь у неё был тяжёлый перелёт из США и столько игр за последнее время. Это было ожидаемо.



Жабер — первая арабская теннисистка в топ-10? Это гигантское достижение и для неё, и в целом. Она всегда играла хорошо, так что это было вопросом времени, когда она доберётся до Топ-10. Последний раз мы играли довольно давно. Но всегда это было три сета или два очень плотных. Я не знала, чего ожидать, и просто готовилась ко всему», — сказала теннисистка на послематчевой пресс-конференции.



Следующей соперницей Александровой станет представительница Украины Ангелина Калинина, которая ранее обыграла Дарью Касаткину.