Александрова — о вакцинации перед AO-2022: привилась добровольно ещё после Олимпиады

Россиянка Екатерина Александрова высказалась на тему того, что на Australian Open — 2022 допустят исключительно вакцинированных игроков.



«Это, конечно, радикальные меры в плане ультиматума. Я считаю, что вакцинация — дело добровольное. Поэтому заставлять людей не совсем правильно, но это их страна, их турнир. И мы сами можем решать, соглашаться ли на эти условия.



Лично я поставила вакцину ещё после Олимпиады и сделала это добровольно. Три дня чувствовала себя не очень, но потом стало лучше», — заявила Александрова на пресс-конференции после победы в стартовом матче турнира «ВТБ Кубок Кремля».



Напомним, ранее серб Новак Джокович раскритиковал СМИ за освещение его позиции по вакцинации от коронавируса. По мнению первой ракетки мира, это вопрос, который не должен никем обсуждаться, поскольку это личное дело каждого.

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