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Симона Халеп вышла во второй круг Кубка Кремля, обыграв Анастасию Потапову

Симона Халеп вышла во второй круг Кубка Кремля, обыграв Анастасию Потапову
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля», который продлится до 24 октября.

В матче первого круга Халеп (8, WC) в двух сетах обыграла представительницу России Анастасию Потапову (WC) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Халеп ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой — 7 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Халеп ждёт встреча с победительницей матча Вероника КудерметоваОксана Селехметьева (обе – Россия).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
19 октября 2021, вторник. 16:40 МСК
Анастасия Потапова
68
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Симона Халеп
19
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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