Симона Халеп вышла во второй круг Кубка Кремля, обыграв Анастасию Потапову

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля», который продлится до 24 октября.
В матче первого круга Халеп (8, WC) в двух сетах обыграла представительницу России Анастасию Потапову (WC) со счётом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Халеп ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой — 7 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде Халеп ждёт встреча с победительницей матча Вероника Кудерметова – Оксана Селехметьева (обе – Россия).
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
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