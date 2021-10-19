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Соперник Евгения Донского в первом круге Кубка Кремля снялся с турнира из-за усталости

Соперник Евгения Донского в первом круге Кубка Кремля снялся с турнира из-за усталости
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43-я ракетка мира белорус Илья Ивашко снялся с турнира ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Причиной отказа стала накопившаяся усталость спортсмена от продолжительной серии турниров, сообщает пресс-служба Кубка Кремля.

В первом круге соревнований седьмой сеяный Ивашко должен был сразиться с обладателем уайлд-кард из России Евгением Донским. В сетке Илью заменит представитель Литвы Ричард Беранкис. Матч Донского и Беранкиса состоится сегодня, 19 октября не раньше 18:35 мск.

Действующим победителем соревнований в Москве является россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.

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