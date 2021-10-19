Карацев: в детстве брал на Кубке Кремля автографы у Сафина, а теперь я здесь играю

Российский теннисист Аслан Карацев поделился воспоминаниями от посещения соревнований «ВТБ Кубок Кремля».
«Был тут с отцом, когда мне было лет 10. Здесь играли Марат Сафин с Евгением Кафельниковым. Я тогда подходил к ним и брал автографы. Спустя много лет я сам начал играть на Кубке Кремля. Много раз проходил квалификацию, выступал в основной сетке, удачно проходил первый круг. По-моему, это был максимальный мой результат. В 2013 году проиграл израильтянину Дуди Села во втором круге, если не ошибаюсь.
У меня очень хорошие впечатления от Кубка Кремля. Здесь всегда очень комфортно играть. Новый стадион ещё полностью не видел, не успел побывать на корте, но всё очень красивое, новое», — цитирует Карацева официальный сайт Кубка Кремля.
Соперником Аслана в первом раунде соревнований станет представитель Беларуси Егор Герасимов.
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