Остапенко покинула Кубок Кремля, снявшись с матча после восьми проигранных геймов подряд
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30-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля».
В стартовом для себя матче Остапенко не сумела обыграть опытную немку Андреа Петкович. Елена выиграла первую партию со счётом 6:2, однако потом проиграла восемь геймов кряду. При счёте 6:2, 0:6, 0:2 представительница Латвии приняла решение отказаться от продолжения борьбы.
Следующей соперницей Петкович станет теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт, которая ранее обыграла чешку Катержину Синякову.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.
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