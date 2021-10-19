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Остапенко покинула Кубок Кремля, снявшись с матча после восьми проигранных геймов подряд

Остапенко покинула Кубок Кремля, снявшись с матча после восьми проигранных геймов подряд
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30-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля».

В стартовом для себя матче Остапенко не сумела обыграть опытную немку Андреа Петкович. Елена выиграла первую партию со счётом 6:2, однако потом проиграла восемь геймов кряду. При счёте 6:2, 0:6, 0:2 представительница Латвии приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

Следующей соперницей Петкович станет теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт, которая ранее обыграла чешку Катержину Синякову.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Кубок Кремля (ж). 1-й круг
19 октября 2021, вторник. 18:00 МСК
Елена Остапенко
30
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		0 0
2 		6 2
         
Андреа Петкович
79
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
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