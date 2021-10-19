Остапенко покинула Кубок Кремля, снявшись с матча после восьми проигранных геймов подряд

30-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля».



В стартовом для себя матче Остапенко не сумела обыграть опытную немку Андреа Петкович. Елена выиграла первую партию со счётом 6:2, однако потом проиграла восемь геймов кряду. При счёте 6:2, 0:6, 0:2 представительница Латвии приняла решение отказаться от продолжения борьбы.



Следующей соперницей Петкович станет теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт, которая ранее обыграла чешку Катержину Синякову.



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.