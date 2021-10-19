Хачанов и Рублёв вышли в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу на старте соревнований «ВТБ Кубок Кремля» в мужском парном разряде. В двух сетах российские теннисисты обыграли австралийцев Люка Савилла и Джона-Патрика Смита — 6:2, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут, за которые Хачанов и Рублёв выполнили 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету у их соперников 4 ошибки на подаче и 0 из 3 использованных брейк-пойнтов.
В следующем круге Хачанову и Рублёву предстоит сыграть с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия) / Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Аслан Карацев (Россия) / Ричард Музаев (Россия).
Ни Рублёв, ни Хачанов ещё не играли в одиночной сетке Кубка Кремля — оба теннисиста получили высокий номер посева и стартуют в сетке уже со второго раунда.
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