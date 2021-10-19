Хачанов — о первом сопернике на Кубке Кремля: Дакворт — неприятный игрок

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от стартового матча в одиночной сетке «ВТБ Кубка Кремля». Будучи третьим сеяным, уроженец Москвы встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.
«С Даквортом я играл два раза. Он неприятный игрок, он варьирует подачу. В начале мне всегда непросто, но потом привыкаешь к его ритму. Два раза я его обыграл. Буду готовиться, настраиваться. Дома всегда приятно играть», — сказала Хачанов на пресс-конференции после победы в матче первого круга парного разряда Кубка Кремля.
Действующим победителем соревнований в Москве является ещё один россиянин Андрей Рублёв, который в 2019 году в решающей встрече обыграл Адриана Маннарино из Франции со счётом 6:4, 6:0. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса. Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составил более $ 697 тыс.
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